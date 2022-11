Together La Virgule, 17 novembre 2022, Tourcoing.

Together 17 – 26 novembre La Virgule

Entrée payante, réservation conseillée

Dennis Kelly, magnifique raconteur d’histoires, dépeint avec humour et cruauté le face-à-face d’un couple au bord de la rupture…

La Virgule 82 boulevard Gambetta 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

Fidèle à la tradition des « pièces de cuisine » anglaises, Dennis Kelly, magnifique raconteur d’histoires, dépeint avec humour et cruauté le face-à-face d’un couple au bord de la rupture, qui se trouve forcé de cohabiter durant de longues semaines, quand, au printemps 2020, survient le confinement lié à la pandémie de COVID. Cette confrontation intime, et finalement éminemment politique, pousse le couple dans ses retranchements, renvoie chacun des personnages à sa propre histoire, ses désirs, ses contradictions. « Que restera-t-il des promesses de changement du monde d’après ? », pourrait être la conclusion à cette fable contant un épisode planétaire et hors du temps, où tout a pu sembler possible.

Arnaud Anckaert et Capucine Lange ont découvert ce texte et l’ont aussitôt fait traduire, pour conserver le rapport immédiat au réel qui avait présidé à son écriture. Créé au Festival d’Avignon en juillet 2022 pour sa première française, Together distribue Maxime Guyon et Noémie Gantier, deux remarquables comédiens formés à l’École du Théâtre du Nord, et leur offre un duel verbal et émotionnel intense, empreint des questionnements et des doutes qui nous ont tous traversés durant ce moment inédit dans nos vies.



