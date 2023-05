La virée dans le temps, Open Air, friperie La Rotonde Stalingrad Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris La virée dans le temps, Open Air, friperie La Rotonde Stalingrad, 20 mai 2023, Paris. Le samedi 20 mai 2023

de 13h00 à 20h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Pour fêter le printemps et le retour des open air avec la friperie itinérante, Rolling Fripe organise sa 3e édition : La Virée dans le temps. On t’invite à venir traverser les époques des années 70 à aujourd’hui ! Rolling Fripe, une friperie itinérante embarquée dans un camion et sillonnant la région parisienne, lance sa troisième édition de La virée Rolling Fripe, un open air avec djset. Lors de son événement destiné à porter à la connaissance du grand public le concept novateur de la friperie itinérante, Rolling Fripe propose : La virée dans le temps. Des années 70s à aujourd’hui, en plus d’une sélection de vêtements vintage et de seconde main proposée par la friperie, chaque décennie sera représentée par au moins un.e exposant.e. Autour d’une line-up chronologique, disquaire, brocante, collectif de créatrices (bijoux, illustrations, tapis, etc.), maquillage pailleté seront sur place pour amener les visiteurs à voyager dans le temps. L’évènement se tiendra le samedi 20 mai de 13h à 20h, à la Rotonde Stalingrad (6-8 Place de la Bataille de Stalingrad, 75019 Paris – Lignes 2, 5, 7) PS : -20% pour les étudiant.es sur toute la sélection friperie ! La Rotonde Stalingrad 6-8 Place de la Bataille de Stalingrad 75019 Paris Contact : https://fb.me/e/3g1btJfyx https://www.facebook.com/rollingfripe https://www.facebook.com/rollingfripe https://fb.me/e/3g1btJfyx

DA & stylisme : Aline Estaquier & Anne-Fleur de Sagazan Photographe : Leila Calvaruso Mannequins : Mathieu Dufait Emma Branquinho Inès Castelot Aloun Colonne Elijah Verrier Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu La Rotonde Stalingrad Adresse 6-8 Place de la Bataille de Stalingrad Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Rotonde Stalingrad Paris

La Rotonde Stalingrad Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

La virée dans le temps, Open Air, friperie La Rotonde Stalingrad 2023-05-20 was last modified: by La virée dans le temps, Open Air, friperie La Rotonde Stalingrad La Rotonde Stalingrad 20 mai 2023 La Rotonde Stalingrad Paris,Paris

Paris Paris