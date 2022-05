La virée au Plaix

La virée au Plaix, 1 juillet 2022, . La virée au Plaix

2022-07-01 17:30:00 17:30:00 – 2022-08-26 20:30:00 20:30:00 Balade vers le château du Plaix, en traversant le village de Lignières, pour profiter d’une visite guidée de l’exposition du château. +33 2 48 60 28 12 https://www.polechevaletane.fr/ Pole du Cheval et de l’Ane dernière mise à jour : 2022-02-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville