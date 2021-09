La Virade de l’espoir bordelaise Espace d’Ornon, 26 septembre 2021, Villenave-d'Ornon.

La « Virade Bordelaise » est une association regroupant 12 membres bénévoles au sein de son bureau. ————————————————————————————————— ### Tous impliqués et motivés pour défendre une cause qui nous touche tous… la Mucoviscidose. Notre présidente et un de nos bénévoles sont atteints de la Mucoviscidose. Il nous tient à cœur de créer et d’organiser un événement, regroupant toutes les personnes partageant notre combat : une Virade de l’espoir. Créée en 2019, la Virade Bordelaise, située à Villenave d’Ornon (33140), est l’une des rares présentes en région Aquitaine. Nos espoirs et nos motivations nous ont poussé à cette idée quelque peu folle. Nous avons pour ambition de faire grandir encore plus chaque année l’ampleur de ce rassemblement. De promouvoir et rendre visible à tous, la vie que mène les personnes atteintes. **Au programme de 9h00 à 18h00** 9h30 : Course à pied de 12 km 11h30 : Course pour enfants de 4 km 14h30 : Randonnée et/ou marche nordique de 6 km – Inscription sur place de 9h00 à 14h00 – 11h45 – 16h45 : Concerts gratuits 17h00 : Tirage au sort de la tombola et du jambon **Tout au long de la journée** Stand associatif * Activités familiales : activités sportives, course en sacs, chamboultout, pêche aux canards, tire au but * Attrape Vin * Marché des créateurs locaux * Initiation à la marche nordique * Baptême de moto Restauration et buvette sur place [+ d’infos](https://virades.vaincrelamuco.org/virade-de-lespoir/bordeaux/)

