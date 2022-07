La Virade de Jaure Jaure Jaure Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Jaure Les Virades de l’Espoir sont organisées chaque dernier week-end de septembre pour récolter des fonds pour vaincre la mucoviscidose : manifestation conviviale et joyeuse, toute la journée, pour donner symboliquement son souffle à ceux qui en manquent.

7ème édition de la Virade de Jaure :

– VTT, départ 9h, 3 parcours : 25 km, 35 km, 40 km

– Rando pédestre, départ 9h30 : 9 km, 12 km

Accueil dès 8h, inscription sur place ou sur decathlon.fr, tarif : 6 €, gratuit -11 ans.

– Repas sur la place, réservation recommandée (jusqu’au 20/09), places limitées, tarifs : 12 € ou 6 € (enfant -11 ans), sur inscription préalable, ou 15 € (sur place, selon disponibilité).

– Après-midi : animations gratuites (structures gonflables, escalade, trampolines élastiques, Arc Touch, animations musicales, chorale à 17h (église)…)

