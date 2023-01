La Villette se réveille Agen Agen Catégories d’Évènement: Agen

Lot-et-Garonne EUR 2.5 2.5 Fête de la Villette, grand vide-greniers organisé à Agen, avec grande paëlla géante le midi avec animation. Fête de la Villette, grand vide-greniers organisé à Agen. +33 6 22 05 80 72 La Villette se réveille VIDE GRENIER

