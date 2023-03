Géométrie Variable La Villette Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Géométrie Variable La Villette, 23 mai 2023, Paris. Géométrie Variable 23 – 26 mai La Villette Avec Géométrie Variable, Matthieu Villatelle explore les mécanismes des fake news. Il fait un parallèle entre les mentalistes et les géants du numériques, tous experts dans la manipulation de notre attention. Dans une circulation autour d’expériences magiques, bousculant au passage notre rapport à la vérité, Géométrie Variable sème le doute pour venir questionner notre sens critique et notre libre arbitre. La Villette 211 avenue Jean Jaurès, Paris Paris 75019 Paris 19e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « compagniedufaro@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-23T20:00:00+02:00 – 2023-05-23T21:15:00+02:00

2023-05-26T20:00:00+02:00 – 2023-05-26T21:15:00+02:00 LoicNys

Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu La Villette Adresse 211 avenue Jean Jaurès, Paris Ville Paris Departement Paris Lieu Ville La Villette Paris

La Villette Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Géométrie Variable La Villette 2023-05-23 was last modified: by Géométrie Variable La Villette La Villette 23 mai 2023 La Villette Paris Paris

Paris Paris