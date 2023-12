Temps de sensibilisation – Devenir Souffleur d’images La Villette (EPPGHV) Paris Catégorie d’Évènement: Paris Temps de sensibilisation – Devenir Souffleur d’images La Villette (EPPGHV) Paris, 3 avril 2024 07:00, Paris. Temps de sensibilisation – Devenir Souffleur d’images Mercredi 3 avril 2024, 09h00 La Villette (EPPGHV) Gratuit sur inscription En partenariat avec les souffleurs de sens, La Villette propose une journée de sensibilisation pour devenir souffleur d’images. La journée vous donnera des clés pour identifier les typologies de handicap visuel, guider de façon efficace et respectueuse. L’après-midi sera une mise en pratique dans l’exposition d’art contemporain 100%. La Villette (EPPGHV) 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « accessibilite@villette.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-03T09:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:30:00+02:00

2024-04-03T09:00:00+02:00 – 2024-04-03T17:30:00+02:00 accessibilité handicap visuel Détails Heure : 07:00 Catégorie d’Évènement: Paris Autres Code postal 75019 Lieu La Villette (EPPGHV) Adresse 211 Av. Jean Jaurès, 75019 Paris Ville Paris Lieu Ville La Villette (EPPGHV) Paris Latitude 48.894208 Longitude 2.393178 latitude longitude 48.894208;2.393178

La Villette (EPPGHV) Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/