Stade des Petits Marais, le samedi 16 octobre à 10:00 Au programme de cette journée : Toute la journée — buvette de l’USMV et de l’OMS, stand d’Horizon cancer, stand information du CCAS, sophrologue, photobox, vélo-smoothie, animations musicales.

à 10h — arrivée des participants à la course rose La Villeparisienne.

à 10h30 — échauffement des participants par l’association EverstrongHer.

à 11h — départ de la course rose La Villeparisienne avec Macadam 77.

à 12h — arrivée des participants de la course rose La Villeparisienne avec remise de tote-bag avec une collation.

à 12h30 — séance de yoga d’une durée de 1h avec le professeur Eliot Campesato.

à 14h30 — séance de zumba avec l’association EverstrongHer.

à 16h — séance de shiatsu avec le professeur Claude Guilloni. La Villeparisienne est une manifestation caritative organisée par la Ville en partenariat avec les associations EverstrongHer, Macadam 77, OMS, l'USMV et Horizon Cancer pour sensibiliser la popula

2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T17:00:00

