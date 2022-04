La Villeneuvoise 2022 Salle Pierre et Marie Curie Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Salle Pierre et Marie Curie, le dimanche 1 mai à 07:00

**LA VILLENEUVOISE** Le dimanche 1er mai 2022, brevet cyclo touriste annuel du [Vélo Club de Villeneuve d’Ascq](http://www.cyclosdascq.fr) : 30, 66, 88, 107 Kms vers le St Aubert, l’Enclus et les célèbres montées du Tour des Flandres), ravitaillement en route et à l’arrivée. Inscription et départ Salle Pierre er Marie Curie, rue Delattre, Villeneuve d’Ascq. Casque Obligatoire

Tarif: Licenciés FFCT 3€, autres 4€

Brevet Cyclotouriste Salle Pierre et Marie Curie Rue Delattre, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

2022-05-01T07:00:00 2022-05-01T13:00:00

