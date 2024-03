La ville vous regarde ! Le Rize Villeurbanne, samedi 6 avril 2024.

La ville vous regarde ! Balade Samedi 6 avril, 10h00 Le Rize

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T11:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T11:30:00+02:00

Munis de capes d’invisibilité et de craies, explorez les abords du Rize et du quartier Grandclément pour repérer les caméras de surveillance et en discuter ensemble : pourquoi ici et pas là ? Est-ce que je me sens plus en sécurité ? C’est quoi la vie privée ? Une balade pour observer, réfléchir et percevoir la ville autrement…

Réservation en ligne sur le site du Rize

Le Rize 23, rue Valentin-Haüy à Villeurbanne Villeurbanne 69100 Grandclément Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://lerize.villeurbanne.fr/ »}]

Vincent Pianina