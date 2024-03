La ville vous regarde ! [Fête du livre jeunesse] Default location Villeurbanne, samedi 6 avril 2024.

La ville vous regarde ! [Fête du livre jeunesse]
Balade numérique
Samedi 6 avril, 08h00

Début : 2024-04-06T08:00:00+02:00 – 2024-04-06T09:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T08:00:00+02:00 – 2024-04-06T09:30:00+02:00

Sur inscription en cliquant ici

Avec nos capes d’invisibilité et nos craies, nous irons explorer les abords du Rize et du quartier Grandclément pour repérer les caméras de surveillance et discuter ensemble : pourquoi ici et pas là ? Est-ce que je me sens plus en sécurité ? C’est quoi la vie privée ? Une balade pour réfléchir et voir la ville autrement…

Cultures numériques Fête du livre jeunesse