En écho à l’exposition HUMPTY DUMPTY de Cyprien Gaillard, cette conversation aborde les questions de la mémoire et de la préservation dans la ville. Que garder, que détruire ? Quelles mémoires s’effacent et quelles formes se maintiennent ou apparaissent ?

Olivier Schefer, Eva Prouteau et Gilles A. Tiberghien discutent des enjeux artistiques, esthétiques et philosophiques de la métamorphose actuelle de la ville de Paris. Contact : https://fr-fr.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://fr-fr.facebook.com/lafayetteanticipations/ https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/la-ville-une-memoire-en-mouvement

Crédit photo : Max Paul, 2021. Document photographique, Tour Eiffel et échafaudages, Paris. Référence pour HUMPTY DUMPTY, de Cyprien Gaillard, Lafayette Anticipations, 2022.

