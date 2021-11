Nantes Médiathèque Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes La ville, tu l’aimes ou tu la kiffes ? Médiathèque Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

La ville, tu l’aimes ou tu la kiffes ? Médiathèque Jacques Demy, 22 janvier 2022, Nantes. La ville, tu l’aimes ou tu la kiffes ?

Médiathèque Jacques Demy, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Les élèves du lycée Guist’hau en option cinéma vous proposent de vous interviewer sur vos lieux emblématiques de Nantes, vos lieux préférés, les lieux où vous êtes tombés amoureux… Les élèves réaliseront ensuite des petites capsules vidéo, qui seront diffusées ultérieurement. En partenariat avec le lycée Guist’hau. Venez nous raconter en vidéo votre ville, vos lieux emblématiques nantais et ce qu’ils évoquent pour vous. Médiathèque Jacques Demy 24 quai de la Fosse 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Jacques Demy Adresse 24 quai de la Fosse 44000 Nantes Ville Nantes lieuville Médiathèque Jacques Demy Nantes