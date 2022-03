« La Ville Suspendue » au Jardin des Plantes : Rencontre avec les artistes Jardin du Muséum d’Histoire Naturelle La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

« La Ville Suspendue » au Jardin des Plantes : Rencontre avec les artistes Jardin du Muséum d’Histoire Naturelle, 15 avril 2022, La Rochelle. « La Ville Suspendue » au Jardin des Plantes : Rencontre avec les artistes

Jardin du Muséum d’Histoire Naturelle, le vendredi 15 avril à 17:00

Réalisée par le **collectif Terra Amata**, en partenariat avec **L’Escale, urgence sociale**, « La Ville Suspendue » est une invitation à repenser le paysage urbain, à imaginer sa ville rêvée. Cet assemblage de fers soudés a été réalisé dans le cadre d’ateliers avec des personnes en situation précaire. Les participants y ont inventé leur ville rêvée. Le résultat prend la forme d’une maquette architecturale sur le thème de la ville. Venez rencontrer les créateurs de cette ville imaginaire, stagiaires des artistes-plasticiens Rémi Polack et Birgit Mollemeier. Jardin du Muséum d’Histoire Naturelle Jardin des Plantes, 17000 La Rochelle La Rochelle La Trompette Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T17:00:00 2022-04-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Jardin du Muséum d'Histoire Naturelle Adresse Jardin des Plantes, 17000 La Rochelle Ville La Rochelle lieuville Jardin du Muséum d'Histoire Naturelle La Rochelle Departement Charente-Maritime

Jardin du Muséum d'Histoire Naturelle La Rochelle Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-rochelle/

« La Ville Suspendue » au Jardin des Plantes : Rencontre avec les artistes Jardin du Muséum d’Histoire Naturelle 2022-04-15 was last modified: by « La Ville Suspendue » au Jardin des Plantes : Rencontre avec les artistes Jardin du Muséum d’Histoire Naturelle Jardin du Muséum d'Histoire Naturelle 15 avril 2022 Jardin du Muséum d'Histoire Naturelle La Rochelle La Rochelle

La Rochelle Charente-Maritime