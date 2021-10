Vaulx-en-Velin Planétarium Métropole de Lyon, Vaulx-en-Velin La ville participative #4 : Un Ado dans la ville Planétarium Vaulx-en-Velin Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

le vendredi 15 octobre à 09:00

L’association Robins des Villes souhaite interroger la place des adolescent·es dans la fabrique de la ville. Souvent moqué·es et caricaturé·es, ils·elles peinent à trouver leurs places dans la vi(ll)e. Afin de répondre à ces questions, de façon ludique, pédagogique et interactive, nous vous proposons une journée riche en échanges, retours d’expériences, analyse critique des pratiques actuelles et construction collective d’un futur plus inclusif pour tous·tes. **Programme de la journée** 9h – 9h30 : Accueil (Thé – Café) 9h30 – 12h : “TABLE ZIG ZAG” 12h – 12h30 : Intervention de La Tribut du Verbe 12h30 – 14h : Buffet 14h00 – 17h : Atelier Créatif

sur inscription

Planétarium Place de la Nation 69120 Vaulx-en-Velin

