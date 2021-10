La ville n’est pas figée, une conférence de Jean-Yves Chapuis Archives de Rennes, 21 octobre 2021, Rennes.

La ville n’est pas figée, une conférence de Jean-Yves Chapuis

Archives de Rennes, le jeudi 21 octobre à 18:00

Comment parler de la ville ? Rupture et/ou continuité ? Le centre ancien de Rennes reconstruit au XVIIIe siècle ou le centre agrandi au XXe siècle avec le Colombier « nouveau centre directionnel » comme on disait dans les années 1960 ? Jean-Yves Chapuis nous propose de partager sa vision de la ville, teintée de sa triple expérience d’élu, de praticien et d’enseignant. Derrière un mot se cache en effet une multiplicité de sens qui rendent compte de la complexité de la ville, comme système géographique, historique, social, économique, écologique. “Le mieux, dit-il, finalement, c’est d’en parler avec son ressenti, marcher et dire les choses. Échanger des regards, des paroles, des images et se souvenir”. Comme le dit l’écrivain Orhan Pamuk, “l’Homme a deux souvenirs dans sa vie : le souvenir de sa mère et le souvenir de sa ville. Alors, il faut aimer la ville, et aimer la ville c’est aimer les gens.” _Jean-Yves Chapuis travaille depuis 1979 dans l’urbanisme opérationnel. Il a été directeur de l’Ecole d’architecture de Bretagne de 1997 à 2002, professeur associé à l’Institut français d’urbanisme de 2000 à 2013 et à l’Ecole d’architecture Paris-Val de Seine de 2002 à 2017 dans le domaine de l’urbanisme et du projet urbain. Élu à Rennes de 1983 à 2014 comme adjoint à l’urbanisme et vice-président des formes urbaines à Rennes métropole, il est actuellement consultant en stratégie urbaine._

Entrée libre dans la limite des places disponibles. L’accès à la conférence est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide.

Conférence amplifiée en interprétée en LSF

Archives de Rennes 18 avenue Jules Ferry 35000 Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-21T18:00:00 2021-10-21T20:00:00