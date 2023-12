Fête du Blé – La Nuit de la Fête du Blé La Ville Jean Pleudihen-sur-Rance Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09

fin : 2024-08-10 . Vendredi 9 : Patrick Bruel

Samedi 10 : avec Plastic Bertrand, Lio, Partenaire Particulier, Kaoma, Francky Vincent, Ottawan, Sloane..

L’Héritage Goldman , la tournée évènement avec Mickaël JONES et la nouvelle scène française

Plus d’informations à venir .

La Ville Jean

Pleudihen-sur-Rance 22690 Côtes-d'Armor Bretagne

