### Le cirque dans toutes ses formes : jonglerie, équilibre et acrobaties, proposées par le CPA, dans différents quartiers de la ville. ### 15 participants maximum. **Samedi 24 juillet – Les Varennes de 15h à 17h** **Samedi 31 juillet – Saint-Nicolas de 15h à 17h** **Samedis 7 août – Place du Maréchal Leclerc de 15h à 17h** **Samedi 14 août – Cour de la Préface de 15h à 17h**

gratuit, tout âge

Avec le CPA de Lathus Les Varennes Les varennes montmorillon Montmorillon Vienne

