Le service des Espaces Verts de la Ville de Rochefort mène depuis de nombreuses années une gestion différenciée du parc naturel rochefortais avec notamment la désimperméabilisation des trottoirs, ou la création de noues à ciel ouvert. Découvrez ces actions au cours d’une visite menée par Eric Bourdajaud, responsable des Espaces Verts de la Ville de Rochefort. _Proposé par le service du Patrimoine et le service des Espaces Verts de Rochefort._

Gratuit – Sur réservation auprès du musée Hèbre – RDV au musée Hèbre

