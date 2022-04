La ville est un jardin – Visite guidée Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non 10 € (tarif plein) / 6 € (réduit) / Gratuit (moins de 12 ans)Prévoir un titre de transport Réservation auprès de Nantes Tourisme :- reservation.levoyageanantes.fr- Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des Ducs de Bretagne) à Nantes- 0 892 464 044 (0,35 €/min + prix appel) Visite guidée Nantes Tourisme.Nantes est connue comme la ville aux 100 parcs et jardins. Un maillage d’oasis de verdure au coeur de la Cité des ducs. Découverte, le temps d’une visite, des nouveaux aménagements paysagers de la ville et d’un patrimoine exceptionnel où le végétal côtoie l’urbanisme. Rendez-vous : Nantes Tourisme, 9 rue des Etats (face au Château des ducs de Bretagne)Fin de la visite quai des Plantes, prévoir titre de transport Centre-ville Nantes 44000

https://www.nantes-tourisme.com/fr/visites-guidees

