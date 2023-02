Découverte d’un atelier de poterie La ville es pois La Vicomté sur rance 22690 La Vicomté-sur-Rance Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Découverte d’un atelier de poterie La ville es pois La Vicomté sur rance 22690, 1 avril 2023, La Vicomté-sur-Rance. Découverte d’un atelier de poterie 1 et 2 avril La ville es pois La Vicomté sur rance 22690 Visite de l’atelier, démonstration, présentation du métier de céramiste La ville es pois La Vicomté sur rance 22690 la ville es pois La Vicomté-sur-Rance 22690 Côtes-d’Armor Bretagne Je vous accueille dans mon atelier pour une découverte du métier de céramiste.

Présentation de mon parcours professionnel et explications sur les différentes techniques de façonnage dont le tournage, les différentes terres, le décor, l’émaillage et la cuisson.Un vaste univers passionnant…

Je ferai une démonstration de tournage.

Les pièces céramiques décoratives et arts de la table, ainsi que la sculpture animalières font partie de mon univers.

L’atelier sera ouvert le samedi et dimanche sur rendez vous.

