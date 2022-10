La ville en ses jardins : des conférences du Comité d’histoire de la Ville de Paris au Petit Palais Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

La ville en ses jardins : des conférences du Comité d'histoire de la Ville de Paris au Petit Palais
Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris, 7 octobre 2022, Paris.
Du vendredi 07 octobre 2022 au vendredi 16 décembre 2022 :

vendredi

de 12h30 à 14h00

gratuit

D’octobre à décembre 2022, le Comité d’histoire de la Ville de Paris propose une série de conférences autour du thème « La ville en ses jardins ». Objets d’un renouveau d’intérêt face au changement climatique, les jardins ont toujours été une pièce majeure des villes. Jardins conventuels, jardins d’hôtels particuliers, jardins de châteaux devenus jardins publics, jardins maraîchers, jardins botaniques… Les formes et les usages de ces espaces sont multiples et ont, dès l’époque moderne, suscités réflexions quant à l’art des jardins mais aussi quant aux sociabilités qui s’y tissent. À travers quelques exemples, les conférences du Comité d’histoire accueillies par le Petit Palais le vendredi à 12h30 ; invitent cet automne à parcourir les chemins de traverse des jardins franciliens du Moyen-Âge jusqu’au XXe siècle. Le programme : 7 octobre Jardins de simples et jardins de plaisirs à Paris au XVIe siècle par Laurent Paya, ingénieur paysagiste et docteur en histoire de l’art, chercheur associé à l’Université de Tours. 14 octobre Les Tuileries, Le Nôtre et les autres par Emmanuelle Héran, conservatrice en chef du patrimoine, responsable des collections des jardins, musée du Louvre. 25 novembre Espaces verdoyants. Jardins et promenades plantées sous le Second Empire et la Troisième République par Chiara Santini, professeure d’histoire des jardins et du paysagisme, École nationale supérieure de paysage de Versailles. 2 décembre Entre ville et campagne, la floraison des villégiatures parisiennes au XIXe siècle par Sophie Cueille, conservatrice générale du patrimoine, mission de l’inventaire général du patrimoine culturel. 9 décembre Des jardins disparus : jardins princiers de la fin du Moyen-Âge par Élisabeth Antoine-König, conservatrice en chef, département des objets d’art, musée du Louvre. 16 décembre Promenade dans les jardins de Paris au XVIIIe siècle par Jan Synowiecki, maître de conférences en histoire moderne, Université de Caen Normandie. Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris Contact : https://www.petitpalais.paris.fr/ https://fr-fr.facebook.com/comite.dhistoire

