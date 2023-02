La Ville en jeux : walkshop avec The Outsiders Le 19, Crac Montbéliard Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Montbéliard

La Ville en jeux : walkshop avec The Outsiders Le 19, Crac, 1 mars 2023, Montbéliard Montbéliard. La Ville en jeux : walkshop avec The Outsiders 19 Avenue des Alliés Le 19, Crac Montbéliard Doubs Le 19, Crac 19 Avenue des Alliés

2023-03-01 10:00:00 – 2023-03-01 14:00:00

Le 19, Crac 19 Avenue des Alliés

Montbéliard

Doubs Montbéliard EUR À mi-chemin entre la promenade urbaine et l’atelier, un “walkshop” est un moyen d’explorer les espaces urbains des villes, de les comprendre et d’en discuter. Pour préparer sa future exposition au 19, Crac, le collectif néerlandais The Outsiders fait appel aux habitant·e·s de Montbéliard ! Ce temps d’atelier à vivre seul·e, entre ami·e·s ou en famille a pour objectifs l’exploration d’une aire de jeux, d’un jardin et d’un marché de la commune guidé par des ambassadeur.ice.s Montbéliardai.se.s mediation@le19crac.com +33 3 81 94 43 58 Le 19, Crac 19 Avenue des Alliés Montbéliard

dernière mise à jour : 2023-02-24 par

Détails Catégories d’Évènement: Doubs, Montbéliard Autres Lieu Montbéliard Adresse Montbéliard Doubs Le 19, Crac 19 Avenue des Alliés Ville Montbéliard Montbéliard lieuville Le 19, Crac 19 Avenue des Alliés Montbéliard Departement Doubs

Montbéliard Montbéliard Montbéliard Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montbeliard montbeliard/

La Ville en jeux : walkshop avec The Outsiders Le 19, Crac 2023-03-01 was last modified: by La Ville en jeux : walkshop avec The Outsiders Le 19, Crac Montbéliard 1 mars 2023 19 Avenue des Alliés Le 19 Crac Montbéliard Crac Montbéliard Doubs Doubs Le 19 Montbéliard

Montbéliard Montbéliard Doubs