### Journées de la ville / Patrimoine Événement sur deux jours dédié à la découverte de l’urbanisme et de la construction de la ville, porté par l’Association des professionnels de l’urbanisme Midi-Pyrénées (APUMPO). **Le vendredi 15 octobre est une journée dédiée aux professionnels**, dont l’ambition est de permettre aux élus, techniciens, concepteurs, issus de tous les champs de l’urbanisme de se rencontrer, de débattre et d’échanger sur des thématiques clés issues de leurs pratiques quotidiennes. **Le samedi 16 octobre est une rencontre à destination du grand public** animée par des professionnels bénévoles, pour permettre, par le biais d’activités ludiques, aux familles, habitants, de mieux comprendre comment se fait la ville et son fonctionnement. Deux objectifs constituent le fil de cette journée destinée au grand public : * Visiter des sites et des projets sous le regard des acteurs du cadre de vie, pour présenter et discuter in situ des grands enjeux de la ville et des métiers de la ville aujourd’hui (les visites sont gratuites mais sur inscription) ; * Donner à voir au public « jeunes » un panorama des formations supérieures aux métiers de la ville sur le territoire : stand en extérieur, allée Matilda, entre le Quai des Savoirs et l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées, en présence d’acteurs représentant de ces formations. _Une action soutenue par l’Accueil-Welcome Desk de l’Université Fédérale_ ### Programme **Samedi 16 octobre – Journée grand public « Hors-les-murs sur les métiers de la ville » ** **À 10h :** * **« Parcours centre-ville : Une balade architecturale à deux voix »**, avec La Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées, l’Office de Tourisme de Toulouse et l’Espace Patrimoine Toulouse Métropole. _> Lieu de départ : « La Maison » 1 rue Renée Aspe_ Deux parcours, deux voix. Un guide et un architecte vous proposent une exploration originale des bâtiments modernes et contemporains du centre-ville de Toulouse, ainsi que des grands courants architecturaux qui participent à l’identité de la ville. [Réservation sur le site de l’office de tourisme ](https://www.toulouse-tourisme.com/parcours-centre-ville-une-balade-architecturale-a-deux-voix/toulouse/fmamid031v50lern) * **« Promenade paysagère : À la découverte des liens entre la Garonne et la ville de Toulouse »**, avec le CAUE 31 (Nicolas Delbert, Jean François Aramendy). _> Lieu de départ : Stand APUMP, Allée Matilda _ Le long des pistes cyclables bordant le fleuve, cette promenade paysagère en vélo propose de découvrir l’intime relation entre la ville de Toulouse et la Garonne. * **« Promenade paysagère : Le Paysage urbains animalier »**, avec la FFP (Jérôme Classe) _> Lieu de départ : Stand APUMP, Allée Matilda _ (Description à venir) * **« Vallée de l’Hers : les eaux du ciel »,** avec l’ENSA de Toulouse (Marc Raymond et/ou Jérôme Classe) _> Lieu de départ : Métro Balma Gramont _ Façonnement de la vallée et renaturation de la rivière. Jardinage et appropriation. Les paysages de l’après pétrole. Entre sites militaro-industriels et autoroute urbaine. **À 12h :** * **Stand sur les formations :** présence des représentants des formations **À 14h : ** * **« La reconquête patrimoniale et urbaine du quartier des Sciences historique de Toulouse »,** avec l’APUMP (Christophe Sonnendrucker) _> Lieu de départ : Stand ouvert, Allée Matilda _ Visite architecturale, urbaine et patrimoniale des allées Jules Guesde et environs, artère structurante du quartier des Sciences historique de Toulouse (université, culture scientifique, start-up, résidence pour chercheurs…) * **« La cité Ancely : le site entre qualités des lieux, enjeux de transformation et mémoire habitante »**, avec l’ENSA Toulouse (Christian Barani, Rémi Papillault et Natacha Issot). _> Lieu de départ : MJC d’Ancely, 7 Allée des Causses_ La visite, qui fera suite à la présentation de la vidéo-concertation réalisée par le vidéaste Christian Barani, sera l’occasion de revenir sur l’histoire du site, de découvrir ses multiples qualités et de plonger dans le récit de ce grand ensemble. ![]() ### Plus d’infos [Site de l’Association des professionnels de l’urbanisme de Midi-Pyrénées](https://www.apump.org/actions/ville-enjeux) ![]() ### Infos pratiques Le vendredi 15 octobre est une journée dédiée aux professionnels et le samedi 16 octobre au grand public.

