Squares, parcs, jardins, devenez paysagiste et imaginez votre parc idéal sous forme de maquette colorée avec ses différents espaces, ses jeux et ses mobiliers urbains Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. ATELIER Construction d’une maquette d’espace vert Musée de la Ville Quai François Truffaut MONTIGNY-LE-BX

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T17:00:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-27T15:00:00 2021-10-27T17:00:00

Lieu Musée de la Ville Adresse Quai François Truffaut Ville MONTIGNY-LE-BX