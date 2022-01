La ville en couleur Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines, le mercredi 21 octobre 2020 à 15:00

Avec l’aide du lutin Arto, regardez la ville d’un oeil nouveau en coloriant ! Des bâtiments d’autrefois aux panneaux publicitaires en passant par les parcs et les oeuvres d’art dans la ville, c’est une riche palette qui s’offre à vous. À partir de 5 ans ■ Durée : 1 h 15 Tarif habitants SQY : 2€ / Autres : 3€ S’inscrire / réserver 01 34 52 28 80 museedelaville@sqy.fr Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 2,00€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-10-21T15:00:00 2020-10-21T17:00:00

