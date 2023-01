LA VILLE DU FUTUR Colombelles, 28 janvier 2023, Colombelles .

LA VILLE DU FUTUR

Comment les architectes, écrivains et cinéastes imaginent la ville du futur ? Voitures volantes, immeubles écologiques, robots, de nombreuses pistes sont possibles et font travailler notre imaginaire. Venez découvrir une sélection de ces différentes visions et fabriquer votre robot du futur.

À partir de 6 ans / Durée : 1h30

