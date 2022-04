SANGRIA GRATUITE en concert à La Ville Dieu du Temple samedi 7 mai au Festi’Villedieu Musik Stade municipal La Ville-Dieu-du-Temple Catégories d’évènement: La Ville-Dieu-du-Temple

SANGRIA GRATUITE en concert à La Ville Dieu du Temple samedi 7 mai au Festi’Villedieu Musik Stade municipal, 7 mai 2022 19:00, La Ville-Dieu-du-Temple. Samedi 7 mai, 19h00 Sur place Entrée 10 € 06 35 07 93 71, https://www.facebook.com/chorale.sionchantait.94, https://choralesionchantai.wixsite.com/festivilledieumusik/billeterie-soir%C3%A9e-festive?fbclid=IwAR2X_295rpWAlfa0zY1X-mUL8X6psr0WD6D7nUpDnFnaJKD_Q7zcuSV5yEs Sangria Gratuite en concert à La Ville Dieu du Temple, samedi 7 mai. Pour la grande première du Festi’Villedieu Musik vous aurez le grand plaisir d’applaudir le célèbre groupe SANGRIA GRATUITE, la chorale Si on chantait, la banda La Pieuvre, et le DJ Zikmobile 82. Cette super soirée festive aura lieu au stade de La Ville Dieu du Temple. L’ouverture des portes aura lieu à 19 heures. Le concert de Sangria Gratuite débutera à 21 heures 30. La restauration et la buvette vous sont proposées sur place. L’entrée est de seulement 10 €. Infos et réservations 06 35 07 93 71. Stade municipal 82290 La Ville Dieu du Temple 82290 La Ville-Dieu-du-Temple Tarn-et-Garonne samedi 7 mai – 19h00 à 23h59

