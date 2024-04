La Ville d’Hiver en toutes lettres Arcachon, mercredi 28 août 2024.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme « 12 mois / 12 visites » dans lequel nous proposons une visite d’exception chaque mois de l’année.

Qui sera le plus rapide ?

Rires et découverte garantis !

En famille, partez à l’aventure dans le quartier de la Ville d’Hiver ! Pierre vous a préparé un rallye découverte façon petit bac pour découvrir autrement le quartier historique « spécial noms de villas ». En équipe familiale ou amicale, votre défi, si vous l’acceptez, sera d’être le plus rapide à trouver les solutions… 14.5 14.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-28 14:30:00

fin : 2024-08-28 16:00:00

Office de Tourisme au MAAT

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine

