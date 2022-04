La Ville des Lumières Express Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Catégories d’évènement: Rhône

2022-09-11 07:00:00 – 2022-09-11 20:39:00

Villefranche-sur-Saône Rhône EUR Embarquez pour une journée conviviale à la découverte de la Ville des Lumières en train historique en partenariat avec la 140C27 ! info@parcdescombes.com +33 3 85 55 26 23

