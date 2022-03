La ville des Femmes Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), 24 mars 2022, Rennes.

La ville des Femmes

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB), le jeudi 24 mars à 18:00

Conférence La ville des Femmes par Lysa Allègrini (diplômée ENSAB 2021) >> Ce jeudi 24 mars à 18h en salle de conférences Dans le cadre de la programmation des évènements du 8 mars (journée internationale des droits des femmes) La ville est un lieu de rencontres et de mouvements. L’aménagement de ses espaces publics induit une mise en scène des groupes sociaux présents sur ces espaces. En France, les villes se sont développées pour répondre aux besoins de l’économie en se basant sur d’anciennes structures sociales. Or, les changements sociaux et économiques qui ont lieu aujourd’hui remettent en cause l’organisation de la ville. L’urbanisme générique a donné lieu à une homogénéisation de l’espace public, rendant les espaces impersonnels où les femmes ont peu leur place. Il est donc essentiel de réfléchir à la manière dont l’espace public est façonné par les usagers, afin de concevoir un lieu au plus proche d’une réalité sociale. L’urbanisme et l’aménagement urbain doivent se saisir de la multiplicité des identités et des pratiques car les femmes et les hommes ne forment pas des groupes homogènes. En associant, le temps des villes et l’appropriation de l’espace public, cette conférence portera sur les femmes dans la ville.

Entrée libre

Dans le cadre de la programmation des évènements du 8 mars

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bretagne (ENSAB) 44 bd de Chézy 35000 RENNES Rennes Quartiers Centre Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T18:00:00 2022-03-24T20:00:00