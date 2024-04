La Ville de Marseille invite les nouvelles Marseillaises et nouveaux Marseillais à l’Hôtel de Ville Espace Villeneuve Bargemon Marseille 2e Arrondissement, samedi 6 avril 2024.

La Ville de Marseille invite les nouvelles Marseillaises et nouveaux Marseillais à l’Hôtel de Ville Espace Villeneuve Bargemon Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Engagée pour toujours plus de proximité, la Ville de Marseille souhaite accueillir dans les meilleures conditions, les nouvelles et nouveaux habitants en leur proposant un moment d’échanges et d’information avec l’équipe municipale.

La Ville de Marseille convie les nouvelles Marseillaises et nouveaux Marseillais à l’Hôtel de Ville, samedi 6 avril, pour une matinée d’accueil de 9h30 à 12h30.



Les personnes souhaitant être présentes sont invitées à s’inscrire le plus tôt possible. Engagée pour toujours plus de proximité, la Ville de Marseille souhaite accueillir dans les meilleures conditions, les nouvelles et nouveaux habitants en leur proposant un moment d’échanges avec l’équipe municipale, et d’information sur la

vie marseillaise et ses spécificités.



Au programme, de nombreuses animations



9h30 Accueil café



10h Prises de parole des élus



10h45 à 12h30



– Guichet d’informations pratiques de la Ville de Marseille,

(Éducation, Allô Mairie, Vie associative, Sport, Office du Tourisme et des Congrès, Accueil des Villes de France, Culture, Séniors, Police municipale, Bataillon de Marins-Pompiers)



– Visite de l’hémicycle



– Coin photo pour une photo souvenir de cette matinée



– Livret d’accueil et d’informations pratiques remis aux participants



– Animations et garderie pour les enfants de 3 à 11 ans …





Les nouvelles marseillaises et nouveaux marseillais récemment installés sont invités à s’inscrire le plus tôt possible sur www.marseille.fr/bienvenue, par mail à l’adresse bienvenue@marseille.fr, ou encore auprès d’Allo Mairie par

téléphone au 3013. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 09:30:00

fin : 2024-04-06 12:30:00

Espace Villeneuve Bargemon 6, rue de la Guirlande

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement La Ville de Marseille invite les nouvelles Marseillaises et nouveaux Marseillais à l’Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-29 par Ville de Marseille