La Ville de Marseille célèbre la Journée mondiale de l’eau Bibliothèque de l’Alcazar Muséum d’histoire naturelle de Marseille Marseille 1er Arrondissement, vendredi 22 mars 2024.

La Ville de Marseille célèbre la Journée mondiale de l'eau

À l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, la Ville de Marseille présente une programmation sur les enjeux et les solutions liés à la thématique de l’eau et du climat.



Trois conférences seront animées par des personnalités scientifiques réputées à la bibliothèque de l’Alcazar et au Muséum d’histoire naturelle de Marseille.

Des animations ludiques et pédagogiques seront également proposées pour petits et grands autour du cycle de l’eau.



Autant de moments forts pour sensibiliser à l’importance de l’eau et à la nécessité de la préserver, surtout à l’heure où le changement climatique provoque des périodes de sécheresse de plus en plus longues dans notre région.





Au programme

Entrée libre (sauf pour la fresque).



Bibliothèque de l’Alcazar Salle de conférences De 10h à 12h :

Conférence d’Emma Haziza, hydrologue systémique engagée pour la préservation du cycle de l’eau planétaire, présidente fondatrice de Mayane.



Muséum d’histoire naturelle de Marseille



→ De 13h30 à 16h30

Fresque de l’eau proposée par l’association Eau’Dyssée (sur réservation auprès du Muséum au 04 91 14 59 55) pour en apprendre davantage sur le cycle de l’eau. Cet atelier ludique et collaboratif vous permettra d’interroger nos dépendances à ce bien commun.



→ De 16h30 à 18h

Animation pour petits et grands le cycle de l’eau.



→ De 18h à 20h

Conférences d’Antoine Nicault (Air Climat GREC-SUD) sur le changement climatique et la biodiversité et de Simon Ricard, cofondateur avec Charlène Descollonges de l’association Pour une Hydrologie Régénérative sur l’hydrologie et l’agriculture régénératives. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 10:00:00

fin : 2024-03-22 20:00:00

Bibliothèque de l’Alcazar Muséum d’histoire naturelle de Marseille 58 cours Belsunce 1er

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement La Ville de Marseille célèbre la Journée mondiale de l’eau Marseille 1er Arrondissement a été mis à jour le 2024-03-08 par Ville de Marseille