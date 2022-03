La Ville de Limoges expose… et vous offre une “PAUSE” #4 Limoges, 23 mars 2022, Limoges.

La Ville de Limoges expose… et vous offre une “PAUSE” #4

Limoges, le mercredi 23 mars à 00:00

**Le projet PAUSE revient du 23 mars au 6 avril 2022 avec une quatrième séquence “Nouveaux mondes”** exposée sur plus de 160 faces d’affichage dans toute la ville de Limoges. En ces temps de dérèglements climatiques, de bouleversements éopolitiques, de révolutions sociétales, de désordre sanitaire, PAUSE # 4 vous invite à un jeu de “construction mentale” qui vous emportera vers d’autres territoires… Embarquons pour de nouveaux espaces où les architectures acidulées de Gaël Potié semblent flotter, comme en apesanteur ; véritables ascenseurs émotionnels vers une félicité à laquelle chacun d’entre nous aspire. Des volumes vides, parfois transparents, qui s’empilent, s’emboîtent, s’envolent mais néanmoins empreints de présence humaine. Aériennes et élégantes termitières, ces cités joyeuses appellent irrésistiblement sons, couleurs, odeurs… On imagine alors la vie, on se prend à penser des sociétés, à rêver des cultures… Reste à les repeupler au gré de chacun et pourquoi pas des personnages de Régis Lagoeyte, si simplement sophistiqués ? Regards ” doux et intenses” , vêtements “neutres et prédominants” … Icônes désillusionnées, elles balancent leur spleen existentiel dans des espaces bleutés dont les décors restent à inventer. Ces personnages à la carnation singulière seraient-ils des humanoïdes échappés d’une œuvre d’anticipation ? Ces solitaires de l’âme, paradoxes vivants à l’apparence troublée, présentent peut-être une autre version de nous-mêmes. Nous, si vulnérables et sensibles, qui finissons par nous perdre à force de nous chercher. Les pistes sont multiples, changeantes, fascinantes. Alors, qu’importe que tout soit inventé, l’imaginaire n’est-il pas une dimension essentielle de notre vie ? Bienvenue dans nos Nouveaux mondes. [Toutes les séquences PAUSE](https://www.limoges.fr/la-ville-de-limoges-expose-et-vous-offre-une-pause)

La Ville de Limoges innove et propose PAUSE, une initiative originale pour permettre de découvrir de jeunes artistes graphistes, peintres, photographes… locaux par le biais de l’affichage public.

Limoges Limoges Limoges Haute-Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T00:00:00 2022-03-23T00:30:00