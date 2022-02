La ville de demain par les enfants Muséum d’histoire naturelle, 17 février 2022, Genève.

La ville de demain par les enfants

Muséum d’histoire naturelle, le jeudi 17 février à 14:00

Et si on se mettait à la place d’un animal pour imaginer la ville de demain ? Comme par exemple l’éléphant, un très grand animal, ou encore la fourmis, un très petit animal ! La vie, le rythme et les sens des animaux nous questionnent sur notre manière de construire nos villes. Venez découvrir avec nous des anecdotes poétiques et scientifiques sur ces espèces et imaginer avec nous ce qu’ils nous inspirent. Animé par : Marie Wathelet et Oriane Martin. En lien avec l’exposition temporaire [« tout contre la Terre »](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/tout-contre-la-terre/). [Plus d’informations](http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/votre-visite/agenda/la-ville-de-demain-par-les-enfants/)

CHF 0.-

Muséum d’histoire naturelle Route de Malagnou 1, 1208 Genève Genève



