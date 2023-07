Exposition : « C’est mon patrimoine » La ville de Auch Auch Catégories d’Évènement: Auch

Gers Exposition : « C’est mon patrimoine » La ville de Auch Auch, 16 septembre 2023, Auch. Exposition : « C’est mon patrimoine » 16 et 17 septembre La ville de Auch Gratuit. Entrée libre. Dans le cadre de l’opération « C’est mon patrimoine », une vingtaine de jeunes a travaillé sur les escaliers du centre historique d’Auch. Ils ont débuté leur aventure en explorant ces lieux chargés d’histoire avant de créer des œuvres d’un mètre sur un mètre pour chacun des escaliers.

En scannant le code, les visiteurs peuvent accéder à une interface où les jeunes restituent leurs découvertes et partagent ce qui les a passionnés à propos de chaque emplacement. Venez admirer ces œuvres exposées sur les escaliers de l’escalier monumental, de la place des Carmélites, des allées d’Étigny et de l’hôtel de Ville, tout en découvrant les explications à proximité qui retracent la genèse de ce projet passionnant ! La ville de Auch 32000 Auch Auch 32000 Gers Occitanie Auch est une commune française, préfecture du département du Gers, en région Occitanie. Sur le plan historique et culturel, la commune est dans le Pays d’Auch, un territoire céréalier et viticole qui s’est également constitué en pays au sens aménagement du territoire en 2003. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

