Cache-cache bouquet Samedi 16 septembre, 09h00 La ville de Auch Gratuit. Entrée libre.

La ferme Idaes, représentant le collectif de la fleur française dans le Gers, vous invite à découvrir une approche ludique et originale du patrimoine urbain d’Auch. En effet, une vingtaine de bouquets magnifiques seront disséminés dans les recoins des monuments auscitains pour égayer votre parcours dans la ville. Que vous les cherchiez activement ou que vous tombiez dessus par hasard, chaque bouquet vous donne le droit de l’emporter avec vous !

De plus, si vous souhaitez en apprendre davantage sur l’art de confectionner ces magnifiques bouquets, des ateliers vous sont proposés directement à la ferme, à 14h et 16h le samedi. Pour réserver votre place ou obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le 06 82 78 21 47.

Enfin, ne manquez pas l’occasion de découvrir la Ferme Idaes lors d’une après-midi portes ouvertes le dimanche à partir de 14h. C’est l’opportunité idéale pour vous immerger dans l’univers des fleurs coupées bio et admirer le travail passionné de ce collectif au cœur du Gers !

La ville de Auch 32000 Auch

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

