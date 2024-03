La ville dansée par Benjamin Millepied tour eiffel Paris, vendredi 7 juin 2024.

Du vendredi 07 juin 2024 au samedi 08 juin 2024 :

.Tout public. gratuit

Dans le cadre de l’Olympiade culturelle, le projet La Ville dansée présente des créations de chorégraphes reconnus et émergents dans des lieux emblématiques ou inattendus de la capitale sous la direction de Benjamin Millepied. Deux jours de spectacles gratuits dans tout Paris !

En 2024, Paris vit au rythme d’une programmation culturelle exceptionnelle que la Ville de Paris a souhaité confier à des artistes de renommée internationale comme Claire Tancons, Mohammed El Khatib, Benjamin Millepied ou encore Raymond Depardon. Ils investiront l’espace public parisien pour des rendez-vous festifs et populaires.

La Ville de Paris installera également pendant tout l’été des sites de festivités dans le cadre de « Paris fête les Jeux ». Retransmission des épreuves, cours de sport, spectacles et animations gratuites, les Parisiens et visiteurs du monde entier vivront à l’heure de la ferveur parisienne.

Les 7 et 8 juin 2024, le Paris Dance Project dirigé par le chorégraphe et danseur étoile Benjamin Millepied célèbrera la danse à Paris et dans quelques communes d’Île de France un événement qui associe créations chorégraphiques dans des espaces urbains, histoire, sociologie et littérature. Accessible à tous, La ville dansée est à la fois une fête de la danse, un événement populaire gratuit, avec 10 créations de chorégraphes émergents et confirmés présentées dans l’espace public et et une occasion inédite de revisiter l’histoire de lieux très différents à travers les regards d’essayistes, d’écrivains et cinéastes.

Sites de représentation : 10 lieux emblématiques de Paris et ses alentours, des abords de la Tour Eiffel à Grigny en passant par la Philharmonie de Paris, la Patinoire de Saint-Ouen ou encore la Goutte d’Or.

Programme détaillé à venir.

tour eiffel champs de mars 75007

