La Ville Confetti à arc en rêve pour la Nuit des Musées 2022 arc en rêve centre d’architecture Bordeaux, 14 mai 2022, Bordeaux.

La Ville Confetti à arc en rêve pour la Nuit des Musées 2022

arc en rêve centre d’architecture Bordeaux, le samedi 14 mai à 18:00

### À l’occasion de la **Nuit Européenne des Musées 2022**, arc en rêve vous invite dans la **Métropole Jardin**. Participez à la création commune d’une ville, rêvée et partagée, au sein de l’exposition imaginée par l’agence d’architecture et d’urbanisme **GRAU**. Cette nouvelle ville, dans laquelle le paysage et le bâti fonctionnent étroitement ensemble est inspirée d’éléments existants puisés dans l’exposition ou totalement fictifs. Elle évoluera au cours de la soirée par l’ajout de différentes contributions et le déplacement des visiteurs dans l’espace de la galerie blanche. L’ensemble des réalisations mènera à la création d’une « ville confetti » collaborative, à venir explorer à arc en rêve le temps d’une soirée. — installation en continu de **18h à 00h** dans la galerie blanche, atelier ouvert aux enfants, **à partir de 5 ans** ### Métropole Jardin – Garden Metropolis, GRAU architectes ### exposition, galerie blanche À travers un regard croisé sur quatre territoires : Bordeaux, Phoenix, Bruxelles et Chicago, l’agence d’architecture et d’urbanisme GRAU nous invite à explorer le potentiel d’un troisième type de ville, ni centre ni périphérie, la Métropole Jardin. Il s’agit de l’urbanisation construite, principalement au cours du vingtième siècle, à majorité résidentielle, extension directe des grands centres urbains. En changeant de regard sur ces territoires, l’exposition examine comment la Métropole Jardin peut constituer une des formes urbaines qualitatives de demain : une ville dans laquelle le paysage et le bâti fonctionnent étroitement ensemble et où la structure urbaine produit du bien être et un sens collectif. Visites commentées flash de l’exposition toutes les heures : **18h30, 19h30, 20h30, 21h30 et 22h30**

Pour la Nuit des musées, le samedi 14 mai 2022, l’accès à l’Entrepôt, aux expositions d’arc en rêve et du Capc musée d’art contemporain, est gratuit, de 18h à minuit.

Le 14 mai, pour la Nuit des musées, petits et grands, vous êtes invités à venir construire avec nous La ville confetti. Installation spéciale dans l’exposition Métropole Jardin, GRAU à partir de 5 ans

arc en rêve centre d’architecture Bordeaux 7, rue Ferrère 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T23:30:00