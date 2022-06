La Ville comme Espace à Danser La Ciotat, 26 août 2022, La Ciotat.

La Ville comme Espace à Danser

Parvis du Nouveau Conservatoire de Musique Rue de l'Ancien Hôpital La Ciotat

2022-08-26 – 2022-08-28

Rue de l’Ancien Hôpital Parvis du Nouveau Conservatoire de Musique

La Ciotat

Bouches-du-Rhône

Conçu par Guy Trinchero, la Ville comme Espace à Danser se veut être une manifestation culturelle promouvant l’art chorégraphique et pluri-artistique contemporain comme vecteur d’une réflexion sur les échanges humains et le rapport au corps au sein de l’espace de vie urbaine.

A l’occasion du 10ème anniversaire de la manifestation, musiciens et danseurs transformeront le parvis du nouveau conservatoire en support d’expression artistique en composant en direct une pièce chorégraphique intitulée Au-delà du Dernier Horizon.



Voici le programme détaillé :



Vendredi 26 Août

10h : Inauguration de l’évènement en présence des artistes.

De 14h30 à 18h : Démarrage de la création en direct et en public.



Samedi 27 Août

De 10h à 12h et de 14h30 à 18h : Poursuite de la création en direct et en public.

18h45 : Présentation au Jardin de la Ville du travail de la compagnie invitée Makoura Kourouma, compagnie locale émergente suivie d’une soirée danse participative, avec l’ensemble des danseurs.



Dimanche 28 Août

De 10h à 12h : Fin de la création toujours en direct et en public.

18h : Présentation de la création en direct et en public et clôture de la manifestation.

La compagnie Trans-Position Guy Trinchero s’empare une nouvelle fois de la ville pour en faire un espace à danser.

