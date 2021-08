La Ville comme Espace à Danser La Ciotat, 27 août 2021, La Ciotat.

La Ville comme Espace à Danser 2021-08-27 – 2021-08-29 Jardin de la Ville Boulevard Jean Jaurès

La Ciotat Bouches-du-Rhône La Ciotat

La création chorégraphique de ces rencontres urbaines aura lieu à partir du vendredi 27 août à 14h30 au jardin de la Ville. Le lendemain, la création sera suivie d’un spectacle d’une compagnie invitée. Enfin, le dimanche 29 août, la présentation de la création Soit-dit en passant aura lieu à 18h.



Voici le programme détaillé :



Vendredi 27 Août

10h : Inauguration de l’évènement.

De 14h30 à 18h : Démarrage de la création en direct et en public de la pièce chorégraphique Soit dit en passant.



Sam. 28 Août

De 10h à 12h et de 14h30 à 18h : Poursuite de la création en direct et en public de la pièce chorégraphique.

18h45 : Présentation du travail d’une compagnie invitée et Jamdanse avec l’ensemble des danseurs accompagné par un groupe de musicien, et le public.



Dimanche 29 Août

De 10h à 12h : Poursuite et fin de la création.

18h : Présentation de la création Soit-dit en passant.



Manifestation gratuite

La compagnie Trans-Position Guy Trinchero s’empare une nouvelle fois de la ville pour en faire un espace à danser.

+33 4 42 08 61 32

