La ville aux enfants : Judo Bagnoles de l’Orne Normandie, 30 octobre 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie. La ville aux enfants : Judo 2021-10-30 14:00:00 – 2021-10-30 17:00:00 Communs du Château Allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Initiation Judo

A la découverte du Judo ! Viens apprendre les bases de ce sport millénaire venu du pays du soleil levant pour battre les monstres et autres créatures terrifiantes ! De 4 à 14 ans

Détails Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne Autres Lieu Bagnoles de l'Orne Normandie Adresse Communs du Château Allée Aloïs Monnet Ville Bagnoles de l'Orne Normandie lieuville 48.5535#-0.42263