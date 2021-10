Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie, Orne La ville aux enfants : Chair de Poule Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne

La ville aux enfants : Chair de Poule Bagnoles de l’Orne Normandie, 30 octobre 2021, Bagnoles de l'Orne Normandie. La ville aux enfants : Chair de Poule 2021-10-30 11:00:00 – 2021-10-30 12:00:00 Rue du Professeur Louvel Centre d’animation et de congrès

Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Univers effrayants, gentils monstres ou héros un peu trouillards, les conteuses de la Bibliothèque pour Tous te guident à travers des histoires à faire peur, dans l’ambiance d’un grenier poussiéreux. Pensez à apporter un coussin pour vous asseoir confortablement. De 10h30 à 11h00 pour les enfants de 0 à 3 ans

