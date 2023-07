Siestes perchées La Ville-aux-Dames, 24 juillet 2023, La Ville-aux-Dames.

La Ville-aux-Dames,Indre-et-Loire

(Payant, réservation, famille)

Quelques cordes suspendues suffisent à se déplacer dans la lumière vive, du jour, filtrée par le feuillage. La grimpe d’arbres est plus qu’une simple activité de pleine nature. C’est la possibilité de vivre plus intensément son enfance, ou de la retrou.

Lundi 2023-07-24 14:30:00 fin : 2023-07-24 16:30:00. EUR.

La Ville-aux-Dames 37700 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



(Paying, booking, family)

A few suspended ropes are all you need to move around in the bright daylight filtered through the foliage. Tree climbing is more than a simple outdoor activity. It’s a chance to experience your childhood more intensely, or to rediscover it

Siestas encaramadas

(De pago, previa reserva, familiar)

Unas cuantas cuerdas colgantes es todo lo que necesita para desplazarse a la brillante luz del día filtrada a través del follaje. La escalada de árboles es algo más que una actividad al aire libre. Es una oportunidad de vivir más intensamente la infancia, o de redescubrirla

Hochsitzende Schläfchen

(Kostenpflichtig, Reservierung, Familie)

Ein paar hängende Seile reichen aus, um sich im hellen, durch das Laub gefilterten Tageslicht zu bewegen. Baumklettern ist mehr als nur eine Aktivität in der freien Natur. Es ist eine Möglichkeit, seine Kindheit intensiver zu erleben oder wiederzufinden

