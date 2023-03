3ème édition – Randonnée semi-nocturne à la Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs Catégories d’Évènement: La Ville-aux-Clercs

2023-05-13 18:30:00 – 2023-05-13 20:00:00

Loir-et-Cher La Ville-aux-Clercs . 3ème édition – Randonnée semi-nocturne à la Ville-aux-Clercs. 2 parcours : 8 et 12kms. Ravitaillement sur parcours. Repas à l’arrivée. Organisée par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de la Ville-aux-Clercs. Une rando semi nocturne ça vous tente ? +33 6 14 04 37 24 Pixabay

