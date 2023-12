Cet évènement est passé Marché à la Ville-aux-Clercs La Ville-aux-Clercs Catégories d’Évènement: La Ville-aux-Clercs

fin : 2023-12-31 Rendez-vous tous les mardis après-midi au petit marché de la Ville-aux-Clercs !.

Marché à la Ville-aux-Clercs. Venez rencontrer nos commerçants. Vous y trouverez : Earl « Le petit Perche » – fromages de chèvre, Pizza Sympa, un boucher de Châteaudun et Les saveurs du marché 45: commerce ambulant fruits et légumes , crémerie, produits de la mer. EUR. La Ville-aux-Clercs 41160 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

