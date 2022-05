La ville à Joie : Parigny les Vaux Parigny-les-Vaux, 28 mai 2022, Parigny-les-Vaux.

La ville à Joie : Parigny les Vaux Parigny-les-Vaux

2022-05-28 – 2022-05-28

Parigny-les-Vaux Nièvre

Rendez-vous le samedi 28 mai et le mercredi 29 juin de 16h30 à 20h30 dans le bourg de PARIGNY LES VAUX (face à l’école), pour La ville en joie . nC’est un événement convivial en partenariat avec Le Pays Val de Loire Nivernais ayant pour but de revitaliser des bourgs de village ainsi que la renaissance du lien social dans les territoires ruraux. nSur place, il y a des stands d’information sur la santé (ophtalmologie, test de diabète…), le sport, les aides sociales, les avantages jeunes, les associations communales et leurs activités. nAutres festivités : guinguette, concerts, jeux, concours… nVous trouverez aussi une buvette et une petite restauration.

accueil@mairie-parigny-les-vaux.fr +33 3 86 90 77 90 https://www.mairie-parigny-les-vaux.fr/

Parigny-les-Vaux

