La Villa Mozaïque et la forêt de Brotonne Rives-en-Seine, 3 mai 2022, Rives-en-Seine.

2022-05-03 17:30:00 17:30:00 – 2022-05-03 19:00:00 19:00:00 MuséoSeine Avenue Winston Churchill

Rives-en-Seine Seine-Maritime

Une œuvre, un invité, un café

Invité : Thierry Lepert, archéologue du Groupe Archéologique du Val de Seine.

La Villa Mosaïque doit son nom à la découverte dans les années 1830 de la mosaïque d’Orphée, présentée au Musée des Antiquités de Rouen. Sans remettre en cause son importance, les techniques de prospection laser aéroportée (LiDAR), des travaux universitaires récents ou en cours, et depuis 2019 une reprise des recherches sur le terrain, ont considérablement modifié nos connaissances sur cet établissement et son environnement. Approches archéologique, historique, géomorphologique et hydrogéologique se mêlent, dessinant peu à peu les trames qui expliquent son implantation et son rôle dans l’organisation des campagnes gallo-romaines aujourd’hui fossillisées par le retour du couvert forestier sur la boucle de Brotonne. Plus largement, s’esquisse la place du site sur un point de convergence d’axes d’échanges longues distances, terrestres, fluviaux et maritimes.

musees@cauxseine.fr +33 2 35 95 90 13 https://www.museoseine.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-28 par