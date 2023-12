L’histoire du Pont de Cubzac par l’Arhal La Villa Monciné Saint-André-de-Cubzac, 4 décembre 2023, Saint-André-de-Cubzac.

L’Association Historique et Archéologique du Cubzaguais a le plaisir de vous inviter à la présentation de son dernier livre le mardi 12 décembre à 18 h au cinéma Villa Monciné au cours d’un cocktail qui sera suivi de la projection du film « Eiffel ».

Enfin un livre sur le magnifique pont de Cubzac ! Œuvre de l’ingénieur Gustave Eiffel, le pont routier a une histoire extraordinaire qui remonte au début du XIXe siècle. Sa transformation, sa reconstruction, sa destruction durant la Seconde Guerre mondiale, la mise en place des bacs et l’histoire d’un assassinat sur le pont, tout est raconté dans ce livre parsemé d’anecdotes et de photos inédites de l’édifice qui apparaît aujourd’hui, aux côtés de la Tour Eiffel, comme l’un des principaux ouvrages de cet ingénieur visionnaire qu’était Eiffel, mort il y a tout juste 100 ans.

The Association Historique et Archéologique du Cubzaguais is pleased to invite you to the presentation of its latest book on Tuesday, December 12 at 6pm at the Villa Monciné cinema, followed by a cocktail and screening of the film « Eiffel ».

At last, a book about the magnificent Cubzac bridge! Designed by engineer Gustave Eiffel, the road bridge has an extraordinary history dating back to the early 19th century. Its transformation, reconstruction, destruction during the Second World War, the introduction of ferries and the story of a murder on the bridge are all recounted in this book dotted with anecdotes and previously unpublished photos of the edifice, which today stands alongside the Eiffel Tower as one of the major works of the visionary engineer Eiffel, who died just 100 years ago.

La Association Historique et Archéologique du Cubzaguais tiene el placer de invitarle a la presentación de su último libro el martes 12 de diciembre a las 18.00 horas en el cine Villa Monciné, seguida de un cóctel y de la proyección de la película « Eiffel ».

Por fin un libro sobre el magnífico puente de Cubzac. Diseñado por el ingeniero Gustave Eiffel, este puente de carretera tiene una historia extraordinaria que se remonta a principios del siglo XIX. Su transformación, su reconstrucción, su destrucción durante la Segunda Guerra Mundial, la introducción de transbordadores y la historia de un asesinato en el puente son relatados en este libro, salpicado de anécdotas y fotos inéditas del edificio, que hoy se erige junto a la Torre Eiffel como una de las principales obras del visionario ingeniero Eiffel, fallecido hace justo 100 años.

Die Association Historique et Archéologique du Cubzaguais lädt Sie herzlich zur Vorstellung ihres neuesten Buches am Dienstag, den 12. Dezember um 18 Uhr im Kino Villa Monciné ein. Im Rahmen eines Cocktails wird anschließend der Film « Eiffel » gezeigt.

Endlich ein Buch über die wunderschöne Brücke von Cubzac! Die Straßenbrücke, ein Werk des Ingenieurs Gustave Eiffel, hat eine außergewöhnliche Geschichte, die bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts zurückreicht. Jahrhundert zurückreicht. Ihr Umbau, ihr Wiederaufbau, ihre Zerstörung während des Zweiten Weltkriegs, die Einrichtung von Fähren und die Geschichte eines Mordes auf der Brücke – all das wird in diesem Buch erzählt, das mit Anekdoten und unveröffentlichten Fotos des Bauwerks gespickt ist, das heute neben dem Eiffelturm als eines der wichtigsten Werke des visionären Ingenieurs Eiffel gilt, der vor gerade einmal 100 Jahren starb.

